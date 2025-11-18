DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.541 -0,7%Bitcoin80.376 +1,2%Euro1,1583 -0,1%Öl65,01 +1,5%Gold4.070 +0,6%
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025 NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Deshalb rutscht der Euro unter die 1,16-Dollar-Marke Deshalb rutscht der Euro unter die 1,16-Dollar-Marke
Druck hält an

Bitcoin fällt erstmals seit April unter 90.000 US-Dollar - Leichte Erholung folgt

18.11.25 19:53 Uhr
Bitcoin bricht zeitweise unter 90.000 US-Dollar ein - Krypto-Alarm am Markt! | finanzen.net

Der Bitcoin ist am Dienstag unter Druck geblieben. Im Handelsverlauf rutschte die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Plattform Bitstamp erstmals seit Ende April unter die Marke von 90.000 US-Dollar.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
74.436,1137 CHF 1.167,4286 CHF 1,59%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
80.376,0608 EUR 977,3043 EUR 1,23%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
70.797,3422 GBP 836,5858 GBP 1,20%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.479.373,5671 JPY 193.542,0396 JPY 1,35%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
93.108,4559 USD 1.086,0682 USD 1,18%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.514,4344 CHF 108,7055 CHF 4,52%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.715,0844 EUR 108,0787 EUR 4,15%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.391,5175 GBP 94,4023 GBP 4,11%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
489.109,8220 JPY 20.043,9920 JPY 4,27%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.145,1817 USD 123,6874 USD 4,09%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
122,3144 EUR 9,4639 EUR 8,39%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
107,7377 GBP 8,3016 GBP 8,35%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
22.034,3705 JPY 1.729,7364 JPY 8,52%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,9310 EUR 0,0663 EUR 3,56%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,7008 GBP 0,0579 GBP 3,52%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,3832 CHF 0,0129 CHF 3,49%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,4137 EUR 0,0125 EUR 3,12%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,3644 GBP 0,0109 GBP 3,09%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
74,5337 JPY 2,3446 JPY 3,25%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,4793 USD 0,0143 USD 3,07%
Charts|News
EUR/SOL (Euro-Solana)
0,0082 SOL -0,0007 SOL -7,74%
Charts|News
EUR/XRP (Euro-Ripple)
0,5179 XRP -0,0184 XRP -3,44%
Charts|News
GBP/ADA (Britische Pfund-Cardano)
2,7440 ADA -0,0847 ADA -2,99%
Charts|News
GBP/ETH (Britische Pfund-Ethereum)
0,0004 ETH -0,0000 ETH -3,95%
Charts|News

Zuletzt gab es eine Erholung: Ein Bitcoin kostete gemäß CoinmarketCap wieder 93.365,50 Dollar.

Auch die Kurse vieler anderer Kryptowährungen mit hoher Marktkapitalisierung wie etwa Ethereum, XRP, Solana oder Cardano fielen deutlich. Sie litten unter der weiterhin spürbaren Risikoscheu der Anleger, die sich auch am Aktienmarkt in Form deutlicher Kursverluste äußerte.

"Die anhaltende Zinsunsicherheit wirkt wie ein Hemmschuh für den Kryptomarkt", schrieb Marktanalyst Timo Emden von Emden Research.

Aktuell herrscht am Markt Uneinigkeit darüber, ob die US-Notenbank Fed ihren Leitzins im Dezember - wie erhofft - erneut senken wird. Nach der letzten Senkung Ende Oktober hätten sich einige Fed-Vertreter zurückhaltend mit Blick auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik geäußert, hieß es von der Deutschen Bank.

Mehr Klarheit erhoffen sich Anleger von der am Donnerstag anstehenden Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten für September. Eine starke Beschäftigungsentwicklung oder ein deutlicher Anstieg der Stundenlöhne können Inflationsrisiken bergen, die einer weiteren Zinssenkung entgegenstehen. Für riskante Anlagen wir Kryptowährungen wären das schlechte Nachrichten, denn hohe Zinsen erhöhen die Attraktivität von vergleichsweise sicheren Anlagen wie festverzinslichen Wertpapieren.

Darüber hinaus ist der Bitcoin aktuell auch aus markttechnischer Sicht angeschlagen. Beobachter sehen ein Warnsignal in dem Umstand, dass die 50-Tage-Durchschnittslinie als Maß für die mittelfristige Entwicklung jüngst die viel beachtete 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt hat, die den langfristigen Trend beschreibt. Diesem Muster seien schon größere Korrekturen während längerer Bärenphasen vorausgegangen, hatte erst am Montag Ryan Lee, Chefanalyst der Krypto-Börsenplattform Bitget, gemahnt. Daher sollten Bitcoin-Anleger vorsichtig sein, auch wenn aktuell durchaus institutionelle Kapitalströme in den Markt zurückkehrten.

FRANKFURT (dpa-AFX)

