DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.512 -0,9%Bitcoin80.376 +1,2%Euro1,1582 -0,1%Öl64,96 +1,5%Gold4.072 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025 NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Deshalb rutscht der Euro unter die 1,16-Dollar-Marke Deshalb rutscht der Euro unter die 1,16-Dollar-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Nach jüngsten Verlusten

Deshalb rutscht der Euro unter die 1,16-Dollar-Marke

18.11.25 21:14 Uhr
Darum rutscht der Euro ab | finanzen.net

Der Euro ist am Dienstag im späten New Yorker Devisenhandel gesunken.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,2326 CNY -0,0063 CNY -0,08%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8808 GBP -0,0003 GBP -0,03%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,0161 HKD 0,0049 HKD 0,05%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
180,1500 JPY 0,2500 JPY 0,14%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1582 USD -0,0009 USD -0,08%
Charts|News

Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung Euro auf 1,1584 US-Dollar. Im späten europäischen Währungsgeschäft lag der Euro noch über der Marke von 1,16 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1590 (Montag: 1,1593) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8628 (0,8625) Euro gekostet.

Marktteilnehmer warten auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für September, der am Donnerstag auf dem Programm steht. Die Jobdaten stehen stark im Fokus der Märkte, weil sie für die Geldpolitik der Notenbank eine wichtige Rolle spielen.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Rebell / Shutterstock.com, alterfalter / Shutterstock.com