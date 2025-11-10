DAX23.950 +1,6%Est505.656 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.755 +1,1%Euro1,1559 ±0,0%Öl63,72 ±0,0%Gold4.083 +2,1%
Geldpolitik

EZB hält Leitzins bei 2 Prozent für angemessen - Nagel als Lagarde-Nachfolger?

10.11.25 11:29 Uhr
EZB-Experte Luis de Guindos bremst Hoffnungen auf niedrigere Leitzinsen | finanzen.net

Der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) ist nach Aussage von EZB-Präsident Luis de Guindos auf seinem aktuellen Niveau angemessen.

"Wenn die Inflationsentwicklung (vom Ziel) abweicht, wenn sich die Projektionen ändern und wenn die Transmission (der Geldpolitik) nicht korrekt ist, dann können wir etwas ändern", sagte De Guindos der portugiesischen Zeitung Diario de Noticias. "Aber bisher sind wir fest davon überzeugt, dass das Zinsniveau richtig ist", fügte er hinzu.

Die EZB hatte ihren Leitzins im Oktober bei 2,00 Prozent belassen. Analysten rechnen inzwischen überwiegend nicht mehr mit einer weiteren Zinssenkung im aktuellen Zyklus. Die nächste Zinsentscheidung mit einer neuen Runde an Wachstums- und Inflationsprognosen steht am 18. Dezember an.

Nagel positioniert sich für Lagarde-Nachfolge

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel bereitet sich laut einem Bericht der Financial Times (FT) auf eine Kandidatur für den Posten des Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) vor. Wie die FT unter Berufung auf "mit der Situation vertraute" Personen schreibt, hat Nagel damit begonnen, in Berlin um Unterstützung für seine Kandidatur zu werben. Deutschland als größte Volkswirtschaft des Euroraums hat noch nie den Posten an der Spitze der Zentralbank besetzt. Die Bundesbank wollte die Meldung nicht kommentieren. Als weitere aussichtsreiche Kandidaten nennt die FT die ehemaligen Zentralbankgouverneure Klaas Knot (Niederlande) und Pablo Hernandez de Cos (Spanien).

Ein Hindernis für Nagel könnte sein, dass bereits andere europäische Spitzenposten mit Deutschen besetzt sind, namentlich mit Ursula von der Leyen (EU-Kommissionspräsidentin), Claudia Buch (Chefin der EZB-Bankenaufsicht) und Verena Ross (Chefin der Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde Esma).

Die Amtszeit von EZB-Präsidentin Christine Lagarde endet 2027, ebenso wie die von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane und EZB-Direktorin Isabel Schnabel. EZB-Vizepräsident Luis de Guindos scheidet bereits 2026 aus dem Amt.

DOW JONES

