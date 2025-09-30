10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX mit leichten Gewinnen erwartet

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen zeitweise knapp im Plus.

2. Börsen in Fernost überwiegend freundlich

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 0,83 Prozent auf 44.978,34 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite unterdessen um leichte 0,20 Prozent zu auf 3.835,66 Zähler.

In Hongkong steigt der Hang Seng indes um kräftige 1,38 Prozent auf 26.487,82 Einheiten.

3. Vonovia-Aktie: Bereitschaft für Bau von Bundeswehr -Wohnungen signalisiert

Deutschlands größter Vermieter bringt sich als Betreiber von neuen Soldatensiedlungen ins Spiel. "Wenn man uns fragt, sind wir behilflich", sagte Vonovia-Vorstandschef Rolf Buch der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX und der Deutschen Presse-Agentur in Bochum. Zur Nachricht

4. Klöckner & Co-Aktie: US-Distributionsstandorte für dreistelligen Millionenbetrag verkauft

Der Stahlhändler Klöckner & Co verkauft acht US-Distributionsstandorte an Russel Metals. Zur Nachricht

5. Redcare Pharmacy-Aktie etwas leichter: Finanzvorstand Eenhorst verlässt das Unternehmen

Redcare Pharmacy muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Zur Nachricht

6. Lufthansa-Aktie im Fokus: Restrukturierung und drohende Streiks könnten belasten

Entscheidende Tage für die Lufthansa: Der Vorstand will an diesem Montag seine umfassenden Pläne zum Personalabbau genauer vorstellen, bevor am Dienstag die Abstimmung der Piloten zu möglichen Streiks endet. Zur Nachricht

7. BMW, VW, Porsche & Co. im Blick: Kfz-Steuerbefreiung für neue E-Autos steht zur Diskussion

Ein Anreiz zum Kauf eines neuen Elektroautos steht ab dem kommenden Jahr auf der Kippe: Die Befreiung von der Kfz-Steuer. Das wiederum könnte sich auf den Absatz der Autoriesen wie BMW, VW & Co. auswirken. Zur Nachricht

8. Shutdown-Streit: US-Präsident Trump und Demokraten nehmen Verhandlungen wieder auf

Wenige Tage vor einem drohenden Stillstand der Arbeit in US-Regierungsbehörden soll es nun doch zu einem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Demokraten im Weißen Haus kommen. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen etwas

Die Ölpreise ziehen etwas an. So verteuerte sich der WTI um 0,15 auf 65,33 Dollar, während Brent um 0,08 auf 69,83 Dollar anzog.

10. Euro gewinnt zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1732 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.