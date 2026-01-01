DAX24.593 +0,4%Est505.830 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,82 +1,6%Nas23.242 -0,8%Bitcoin75.869 +0,5%Euro1,1727 -0,2%Öl60,95 +0,1%Gold4.392 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Börsenjahr: DAX freundlich -- Asiens Börsen in Grün -- Rüstungsaktien: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis: Neues Jahr, neues Glück? -- freenet im Fokus
Top News
Dezember 2025: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat Dezember 2025: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat
Neues Börsenjahr beginnt: DAX klettert zum Start in 2026 über 24.500-Punkte-Marke Neues Börsenjahr beginnt: DAX klettert zum Start in 2026 über 24.500-Punkte-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Trump droht Iran wegen Gewalt gegen Demonstranten

02.01.26 09:52 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat den Teilnehmern der Proteste gegen die autoritäre Staatsführung im Iran seine Unterstützung zugesagt. Wenn der Iran friedliche Demonstranten töte, "werden die Vereinigten Staaten von Amerika ihnen zu Hilfe kommen", schrieb der Republikaner auf seiner Online-Plattform Truth Social. Was er konkret vorhat, ließ der US-Präsident offen.

Wer­bung

Ausgelöst wurden die aktuellen Proteste im Iran durch einen plötzlichen Einbruch der Devisenkurse am vergangenen Sonntag. Spontan gingen vor allem Händler in der Hauptstadt Teheran auf die Straße. Inzwischen erfassen die Proteste auch andere Landesteile und Bevölkerungsschichten. Im Westen des Landes gab es am Donnerstag schwere Ausschreitungen. Mehrere Menschen kamen bei Konfrontationen mit den Sicherheitskräften ums Leben.

Die USA gelten seit der Islamischen Revolution von 1979 als Erzfeind der iranischen Staatsführung. Diplomatische Beziehungen unterhalten beide Länder nicht. Im Juni 2025 hatte sich das US-Militär Israels Krieg gegen den Iran angeschlossen und dort zentrale Atomanlagen bombardiert./arb/DP/mis