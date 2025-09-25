DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,13 -0,9%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.720 +0,3%Euro1,1678 +0,1%Öl69,56 -0,1%Gold3.742 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81 Commerzbank CBK100 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX mit festerer Eröffnung -- Börsen in Fernost mit Abgaben -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle im Fokus
Top News
Vor US-Inflationsdaten weiterhin auf Richtungssuche: DAX startet mit leichten Aufschlägen Vor US-Inflationsdaten weiterhin auf Richtungssuche: DAX startet mit leichten Aufschlägen
Das Anlage-Comeback Europas: Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion Das Anlage-Comeback Europas: Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gewinne auf Wochensicht

Darum tendieren die Ölpreise leicht im Plus

26.09.25 07:20 Uhr
Warum die Ölpreise zum Wochenschloss etwas steigen | finanzen.net

Die Ölpreise haben am Freitagmorgen leicht zugelegt.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
69,56 USD -0,08 USD -0,11%
News
Ölpreis (WTI)
65,11 USD -0,12 USD -0,18%
News

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete 69,52 US-Dollar. Das waren 10 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 21 Cent auf 65,19 Dollar. Auf Wochensicht steuern die Notierungen gegenwärtig auf einen Gewinn zu.

Am Markt wird aktuell vor allem ein Thema beobachtet: US-Präsident Donald Trump macht weiter Druck auf die Staaten, die russisches Öl kaufen. Nun hat Trump den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu einem vollständigen Verzicht auf Energie aus Russland aufgefordert. Die Energiegeschäfte sind für Russland eine wichtige Einnahmequelle für die Finanzierung des Angriffskrieges gegen die Ukraine.

Wegen der Angriffe der Ukraine auf die russische Öl-Infrastruktur und des wachsenden Drucks auf die Abnehmer-Staaten sieht die Öl-Analystin Gao Mingyu von SDIC Essence Futures Co gegenwärtig kurzfristiges Potenzial für anziehende Preise. Zuletzt haben sich aber auch die Anzeichen für ein Überangebot auf dem Ölmarkt verstärkt. Hintergrund sind Meldungen aus dem Förderland Irak.

/stk/zb

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Robert Lucian Crusitu / Shutterstock.com, gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ölpreis