Teuerung

August-Zahlen: US-Inflation zieht an

26.09.25 14:37 Uhr
US-Inflation: August-Anstieg auf 2,7%! | finanzen.net

Eine wichtige US-Inflationsrate ist im August gestiegen.

Das von der Notenbank favorisierte Preismaß, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), lag 2,7 (Vormonat: 2,6) Prozent höher als vor einem Jahr, wie das Bureau of Economic Analysis mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Jahresrate von 2,7 Prozent erwartet. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an.

Im Monatsvergleich stieg der PCE-Preisindex im August wie erwartet um 0,3 (0,2) Prozent.

In der Kernrate ohne die Komponenten Nahrung und Energie erhöhte sich der Index um 2,9 (2,9) Prozent auf Jahres- und 0,2 (0,3) Prozent auf Monatssicht. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten Raten von 2,9 und 0,2 Prozent erwartet.

Indessen steigerten die US-Verbraucher ihre Ausgaben moderat. Verglichen mit dem Vormonat erhöhten sie ihre Ausgaben im August um 0,6 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet.

Für die Einkommen meldete das Ministerium einen Anstieg um 0,4 Prozent. Ökonomen hatten ein Plus von 0,3 Prozent erwartet.

Von Andreas Plecko

DOW JONES

