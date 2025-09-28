DAX23.734 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,10 -1,1%Dow46.175 +0,5%Nas22.386 ±0,0%Bitcoin93.929 +0,6%Euro1,1687 +0,2%Öl69,90 +0,4%Gold3.769 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Intel 855681 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX in Grün -- Wall Street fester -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Top News
NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Starbucks-Investment von vor 3 Jahren eingebracht NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Starbucks-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
S&P 500-Papier Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Colgate-Palmolive-Investment von vor 5 Jahren verdient S&P 500-Papier Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Colgate-Palmolive-Investment von vor 5 Jahren verdient
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
DAX aktuell

Nach US-Inflationsdaten: DAX mit kräftigen Gewinnen - ausgeglichene Wochenbilanz in Sicht

26.09.25 15:38 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an Börse Frankfurt - DAX-Anleger positiv gestimmt - Blicke auf US-Inflation | finanzen.net

Zum Ende einer Woche mit recht wenig Bewegung geht es für den deutschen Leitindex nordwärts. Impulse gingen am Nachmittag von den US-Inflationsdaten aus.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.734,3 PKT 199,5 PKT 0,85%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsbeginn tendierte der DAX 0,28 Prozent höher bei 23.601,19 Punkten. Danach hält er sich auf grünem Terrain.

Wer­bung

Die Gewinne reichten aus, um dem DAX eine mehr oder weniger ausgeglichene Wochenbilanz zu bescheren. Allerdings gelang es dem Leitindex weiterhin nicht, über die derzeit abwärts gerichtete 21-Tage-Linie zurückzukehren, was den kurzfristigen Trend aufhellen würde. So bleibt er in seiner zähen Konsolidierung seit dem Rekordhoch Mitte Juli. In New York hatten die wichtigsten Indizes am Vorabend weiterhin ihre vorherige Rekordjagd konsolidiert.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Trump-Zölle im Fokus

Impulse könnten einmal mehr von den Zoll-Plänen von US-Präsident Trump ausgehen. Er kündigte für den 1. Oktober 100-prozentige Zölle auf Arzneimittel an, sofern die Arzneimittelhersteller keine Fabriken in den USA bauen. Zu den weiteren Zöllen, die Trump ankündigte, gehören Abgaben auf große Lastwagen und Haushaltswaren. Von dieser Seite bleibt somit die Verunsicherung bestehen, dass neue Zoll-Barrieren jederzeit die europäischen Exporteure treffen könnten.

Wer­bung

US-Inflationsdaten sorgen für Bewegung

Am Nachmittag stand mit dem Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank zur Veröffentlichung an. Die US-Inflationsdaten für August lagen mit 2,7 % beim PCE und 2,9 % beim Kern-PCE im Rahmen der Erwartungen. Die privaten Konsumausgaben stiegen im Monatsvergleich mit 0,6 % stärker als prognostiziert, während auch die Einkommen mit einem Zuwachs von 0,4 % über den Erwartungen lagen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, KenDrysdale / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

15:57Freundlicher Handel: DAX bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus
15:38Nach US-Inflationsdaten: DAX mit kräftigen Gewinnen - ausgeglichene Wochenbilanz in Sicht
15:29Weckruf für BMW und Mercedes: Audi zeigt in China, was in Deutschland falsch läuft
15:03Aktien Frankfurt: Uneinheitlich - Dax nach US-Daten auf Tageshoch fester
14:59WOCHENAUSBLICK: US-Jobmarkt im Blick zum September-Ausklang
14:55Rückruf für Hunderttausende BMW: Defekter Anlasser kann Brand auslösen
14:48Wegen Brandgefahr - BMW ruft weltweit Hunderttausende Autos zurück
14:23VW-Produktion: Volkswagen streicht Schichten in Zwickau und Dresden
mehr