Investment-Tipp: So bewertet Goldman Sachs die Brenntag-Aktie

Aktienanalyse

Die Brenntag SE-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 82 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mittelfristig sei die Anlagestory des Chemiekalienhändlers zwar intakt, kurzfristig dominierten aber Unsicherheiten, schrieb Suhasini Varanasi in dem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht.

Wer­bung Wer­bung

Aktienauswertung: Die Brenntag SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:35 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 50,26 EUR zu. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 43,26 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 88.278 Brenntag SE-Aktien. Seit Jahresanfang 2025 sank die Aktie um 10,0 Prozent. Die Ergebnisse für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.