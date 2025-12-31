Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:25 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,38 Prozent auf 88.750,12 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 88.413,54 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,5 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 26,1 Prozent.

Zudem gibt Litecoin am Mittwochmittag nach. Um 0,85 Prozent auf 78,07 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 78,74 US-Dollar.

Daneben wertet Ethereum um 12:25 auf. Es geht 0,44 Prozent auf 2.982,89 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.969,91 US-Dollar stand.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 0,80 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:25 auf 599,58 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 594,84 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 1,872 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert 0,72 Prozent auf 435,49 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 438,64 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3510 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:25 bei 0,3504 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,2075 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2104 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Tron im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,2861 US-Dollar) geht es um 1,12 Prozent auf 0,2829 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 0,79 Prozent auf 867,11 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 860,29 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1231 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Solana-Kurs 1,08 Prozent stärker bei 126,21 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 124,86 US-Dollar.

Zudem gibt Avalanche am Mittwochmittag nach. Um 0,23 Prozent auf 12,53 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 12,56 US-Dollar.

Zudem gewinnt Chainlink am Mittwochmittag hinzu. Um 0,08 Prozent auf 12,42 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 12,41 US-Dollar.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach oben. Sui gewinnt 0,86 Prozent auf 1,446 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,434 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.