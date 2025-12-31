DAX24.490 +0,6%Est505.780 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.419 -0,2%Bitcoin75.566 +0,4%Euro1,1737 -0,1%Öl61,52 -0,6%Gold4.311 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
CoreWeave-Aktie zwischen KI-Rausch und Realität: NVIDIA-Investment erlebt turbulentes erstes Jahr an der Wall Street CoreWeave-Aktie zwischen KI-Rausch und Realität: NVIDIA-Investment erlebt turbulentes erstes Jahr an der Wall Street
ETF-Depot eröffnen: Was Anleger vor dem ersten Kauf wissen sollten ETF-Depot eröffnen: Was Anleger vor dem ersten Kauf wissen sollten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Frühe Anlage

Tron: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

31.12.25 11:03 Uhr
Tron: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte | finanzen.net

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in Tron gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TRX/USD (Tron-US-Dollar)
0,2831 USD -0,0031 USD -1,07%
Charts|News

Gestern vor 5 Jahren notierte Tron bei 0,026979 USD. Bei einer TRX-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.706,59 Tron in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.060,55 USD, da Tron am 30.12.2025 0,2861 USD wert war. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 960,55 Prozent angewachsen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 16.03.2025 bei 0,2122 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 0,3664 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ws Studio1985 / Shutterstock.com