Tron: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Frühe Anlage

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in Tron gebracht.

Gestern vor 5 Jahren notierte Tron bei 0,026979 USD. Bei einer TRX-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.706,59 Tron in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.060,55 USD, da Tron am 30.12.2025 0,2861 USD wert war. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 960,55 Prozent angewachsen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 16.03.2025 bei 0,2122 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 0,3664 USD.

Redaktion finanzen.net