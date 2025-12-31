So viel Gewinn hätte eine Investition in Binance Coin von vor 5 Jahren abgeworfen

Entwicklung unter der Lupe

So viel hätten Investoren mit einem frühen Binance Coin-Engagement verdienen können.

Am 30.12.2020 notierte Binance Coin bei 38,10 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in BNB investiert hätte, hätte er nun 262,45 Binance Coin im Depot. Da sich der Kurs von BNB-USD gestern auf 860,29 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 225.780,50 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2.157,81 Prozent zugenommen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 533,45 USD und wurde am 10.03.2025 erreicht. Am 07.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1.310,96 USD.

Redaktion finanzen.net