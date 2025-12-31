DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.419 -0,2%Bitcoin75.515 +0,3%Euro1,1749 ±0,0%Öl61,74 -0,2%Gold4.330 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 BASF BASF11 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Saxo Banks "Outrageous Predictions" 2026: KI als CEO eines Fortune-500-Unternehmens Saxo Banks "Outrageous Predictions" 2026: KI als CEO eines Fortune-500-Unternehmens
Trading Idee: NVIDIA - Weiter unter Ichimoku-Wolke Trading Idee: NVIDIA - Weiter unter Ichimoku-Wolke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Trading Idee

Trading Idee: NVIDIA - Weiter unter Ichimoku-Wolke

31.12.25 14:21 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Trading Idee: NVIDIA - Weiter unter Ichimoku-Wolke | finanzen.net

Die Aktien des Chipherstellers NVIDIA befinden sich seit dem Abprall an der Unterstützungszone um 174 Dollar in einem erneuten Aufwärtstrend und schlossen am Vortag bei 187,54 Dollar. Damit notieren sie wieder über dem wichtigen 50er-EMA bei 183,59 Dollar und dem 10er-EMA bei 185,17 Dollar, bleiben jedoch noch unter der Ichimoku-Wolke im Tageschart, deren obere Begrenzung aktuell bei 190,40 Dollar verläuft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
160,36 EUR 0,46 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA hat ein weiteres Stärkesignal erzeugt, das die Aktien weiter antreiben könnte. Die NVIDIA-Aktien könnten nun weiter ansteigen und aus der Ichimoku-Wolke nach oben ausbrechen, was ein langfristiges Stärkesignal generieren würde. Die Papiere des Halbleiterherstellers mit einem KGV von 40,1 und einem durchschnittlichen Analystenkursziel von 260,77 Dollar könnte dabei auch vom saisonalen Rückenwind profitieren. Üblicherweise legen die Aktien mit einem fairen Wert von 187,90 Dollar von Anfang Januar bis Mitte Februar deutlich zu, wie aus statistischen Daten der vergangenen 15 Jahre hervorgeht.

In eigener Sache
NEU: Trading-Idee sofort per E-Mail erhalten!

Erhalten Sie die Trading-Idee künftig sofort bei Erscheinen in Ihr Postfach! Jetzt kostenlos anmelden und keine Trading-Chance mehr verpassen!

Trading Idee: NVIDIA

Fazit:

Trader könnten bei den NVIDIA-Aktien auf einen weiteren Kursanstieg spekulieren. Es bietet sich eine Long-Position mit einem Turbo Optionsschein Open End (VD0U69) der Bank Vontobel im Bereich um 188 Dollar an. Die Kursziele sind im Bereich von 200 Dollar und darüber bei 212,00 Dollar zu sehen (Kursziel Produkt: €99,27 und €109,49) zu sehen. Der Stopp könnte bei 170 Dollar (Stopp Produkt: €73,74) platziert werden.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in NVIDIA investiert.

Trading Idee: NVIDIA
BasiswertNVIDIA (ISIN: US67066G1040)
ProduktgattungTurbo Open End
EmittentVontobel
ISIN/WKN HebelproduktDE000VD0U694 / VD0U69
LaufzeitOpen End
Kurs K.-o.-Call (Datum)88,67€/88,72€ (31.12.2025, 11:00 Uhr)
Basispreis variabel84,74$
Knock-out-Schwelle84,74$
Hebel1,80
Abstand zum Knock-out54,98%
Stop-Loss Call73,74€
Ziel Call109,49€ (+22,87%)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com, michelmond / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen