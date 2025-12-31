Trading Idee: NVIDIA - Weiter unter Ichimoku-Wolke

Trading Idee

Die Aktien des Chipherstellers NVIDIA befinden sich seit dem Abprall an der Unterstützungszone um 174 Dollar in einem erneuten Aufwärtstrend und schlossen am Vortag bei 187,54 Dollar. Damit notieren sie wieder über dem wichtigen 50er-EMA bei 183,59 Dollar und dem 10er-EMA bei 185,17 Dollar, bleiben jedoch noch unter der Ichimoku-Wolke im Tageschart, deren obere Begrenzung aktuell bei 190,40 Dollar verläuft.

Die Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA hat ein weiteres Stärkesignal erzeugt, das die Aktien weiter antreiben könnte. Die NVIDIA-Aktien könnten nun weiter ansteigen und aus der Ichimoku-Wolke nach oben ausbrechen, was ein langfristiges Stärkesignal generieren würde. Die Papiere des Halbleiterherstellers mit einem KGV von 40,1 und einem durchschnittlichen Analystenkursziel von 260,77 Dollar könnte dabei auch vom saisonalen Rückenwind profitieren. Üblicherweise legen die Aktien mit einem fairen Wert von 187,90 Dollar von Anfang Januar bis Mitte Februar deutlich zu, wie aus statistischen Daten der vergangenen 15 Jahre hervorgeht.

Trader könnten bei den NVIDIA-Aktien auf einen weiteren Kursanstieg spekulieren. Es bietet sich eine Long-Position mit einem Turbo Optionsschein Open End (VD0U69) der Bank Vontobel im Bereich um 188 Dollar an. Die Kursziele sind im Bereich von 200 Dollar und darüber bei 212,00 Dollar zu sehen (Kursziel Produkt: €99,27 und €109,49) zu sehen. Der Stopp könnte bei 170 Dollar (Stopp Produkt: €73,74) platziert werden.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in NVIDIA investiert.

Trading Idee: NVIDIA Basiswert NVIDIA (ISIN: US67066G1040) Produktgattung Turbo Open End Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VD0U694 / VD0U69 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 88,67€/88,72€ (31.12.2025, 11:00 Uhr) Basispreis variabel 84,74$ Knock-out-Schwelle 84,74$ Hebel 1,80 Abstand zum Knock-out 54,98% Stop-Loss Call 73,74€ Ziel Call 109,49€ (+22,87%)

