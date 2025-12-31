Trading Idee: DAX - 24.500 Punkte erreicht
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
Der DAX stieg am Vortag stark an und schloss bei 24.522 Punkten, nach 24.361 Punkten am Montag, wodurch das lang erwartete Kursziel um 24.500 Punkte und die Anlaufzone des hellblauen Rechtecks erreicht wurde. Die deutschen Börsen bleiben am heutigen 31. Dezember geschlossen, doch die bullische Vortageskerze könnte bereits ein Signal für zunächst weiter steigende Kurse im neuen Jahr sein. In den USA sind die Börsen heute normal geöffnet.
Der Tag steht ganz im Zeichen des Santa-Claus-Rally-Fensters mit den letzten fünf Handelstagen im Dezember und den ersten zwei im Januar, ergänzt durch den Last-Day-Effekt. Fondsmanager hübschen ihre Portfolios durch Window Dressing auf, was bei erfolgreichem Jahresabschluss oft zu positiven Kursen führt, statistisch gesehen mit moderat positiver Gewinnwahrscheinlichkeit, allerdings extrem dünnem Volumen. Zudem gibt die Santa-Claus-Rally Hinweise auf 2026, da ein Ausbleiben wie in den Vortagen gesehen, häufig ein Warnsignal für ein schwaches erstes Quartal darstellt.
Fazit:
Es bieten sich weiter Long-Positionen auf den DAX nach einem Rücklauf im Bereich von 24.300 Punkten an. Dazu könnte ein Turbo-Long der UBS (UQ52U5) erwogen werden. Das Kursziel für diese Long-Strategie liegt erneut um 24.500 Punkte (wobei das Produkt bei einem Preis von etwa €7,88 notieren würde). Der Stopp-Loss könnte zunächst bei 23.900 Punkten gesetzt werden (entsprechend ca. €0,87 für das Produkt), wobei dieser Stopp zügig nachgezogen werden sollte, sobald die Position in den Gewinn läuft.
Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.
|Trading Idee: DAX
|Basiswert
|DAX (ISIN: DE0008469008)
|Produktgattung
|Turbo Call
|Emittent
|UBS
|ISIN/WKN Hebelprodukt
|DE000UQ52U58 / UQ52U5
|Laufzeit
|Open End
|Kurs K.-o.-Call (Datum)
|8,10/8,11€ (31.12.2025, 08:00 Uhr)
|Basispreis variabel
|23.745,00 Punkte
|Knock-out-Schwelle
|23.745,00 Punkte
|Hebel
|36,47
|Abstand zum Knock-out
|2,57%
|Stop-Loss Call
|0,87€
|Ziel Call
|7,88€ (+33,81%)
Hier finden Sie weitere Trading Ideen.
Disclaimer:
Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.