Trading Idee: DAX - 24.500 Punkte erreicht

Der DAX stieg am Vortag stark an und schloss bei 24.522 Punkten, nach 24.361 Punkten am Montag, wodurch das lang erwartete Kursziel um 24.500 Punkte und die Anlaufzone des hellblauen Rechtecks erreicht wurde. Die deutschen Börsen bleiben am heutigen 31. Dezember geschlossen, doch die bullische Vortageskerze könnte bereits ein Signal für zunächst weiter steigende Kurse im neuen Jahr sein. In den USA sind die Börsen heute normal geöffnet.

Der Tag steht ganz im Zeichen des Santa-Claus-Rally-Fensters mit den letzten fünf Handelstagen im Dezember und den ersten zwei im Januar, ergänzt durch den Last-Day-Effekt. Fondsmanager hübschen ihre Portfolios durch Window Dressing auf, was bei erfolgreichem Jahresabschluss oft zu positiven Kursen führt, statistisch gesehen mit moderat positiver Gewinnwahrscheinlichkeit, allerdings extrem dünnem Volumen. Zudem gibt die Santa-Claus-Rally Hinweise auf 2026, da ein Ausbleiben wie in den Vortagen gesehen, häufig ein Warnsignal für ein schwaches erstes Quartal darstellt.

Es bieten sich weiter Long-Positionen auf den DAX nach einem Rücklauf im Bereich von 24.300 Punkten an. Dazu könnte ein Turbo-Long der UBS (UQ52U5) erwogen werden. Das Kursziel für diese Long-Strategie liegt erneut um 24.500 Punkte (wobei das Produkt bei einem Preis von etwa €7,88 notieren würde). Der Stopp-Loss könnte zunächst bei 23.900 Punkten gesetzt werden (entsprechend ca. €0,87 für das Produkt), wobei dieser Stopp zügig nachgezogen werden sollte, sobald die Position in den Gewinn läuft.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.

Trading Idee: DAX Basiswert DAX (ISIN: DE0008469008) Produktgattung Turbo Call Emittent UBS ISIN/WKN Hebelprodukt DE000UQ52U58 / UQ52U5 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 8,10/8,11€ (31.12.2025, 08:00 Uhr) Basispreis variabel 23.745,00 Punkte Knock-out-Schwelle 23.745,00 Punkte Hebel 36,47 Abstand zum Knock-out 2,57% Stop-Loss Call 0,87€ Ziel Call 7,88€ (+33,81%)

