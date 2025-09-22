DAX23.801 +0,3%ESt505.514 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +0,9%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.240 -0,6%Euro1,1732 +0,3%Öl69,55 -0,3%Gold3.817 +1,4%
Rekordrally

Goldpreis klettert auf neues Rekordhoch - erstmals über 3.800 Dollar

29.09.25 07:21 Uhr
Goldpreis steigt zum Wochenstart auf Allzeithoch - erstmals über 3.800 Dollar | finanzen.net

Der Goldpreis hat seine Rekordrally zum Wochenstart fortgesetzt.

Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) zog im frühen Handel um bis zu 1,3 Prozent auf 3.809 US-Dollar an. Das Edelmetall war damit so teuer wie noch nie. Der Goldpreis hat im Jahresverlauf bisher rund 45 Prozent zugelegt und damit deutlich mehr als viele andere Anlageklassen.

So verteuerte sich unter anderem die Digitalwährung Bitcoin seit Ende 2024 lediglich um knapp ein Fünftel. Der DAX, der Leitindex für den deutschen Aktienmarkt, konnte im bisherigen Jahresverlauf knapp 19 Prozent zulegen.

In den vergangenen drei Jahren hat der Goldpreis fast 130 Prozent angezogen, wobei geopolitische Risiken wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Flucht in den als vergleichsweise sicher eingeschätzten Anlagehafen verstärkt haben.

Hinzu kommt die aggressive Zollpolitik der US-Regierung sowie die Angriffe von US-Präsident Donald Trump gegen die US-Notenbank Fed, die Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank verstärken.

/zb/stk

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Africa Studio / Shutterstock.com, ded pixto / Shutterstock.com

