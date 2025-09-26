Einstufung bleibt

JPMorgan hat das Kursziel für Daimler Truck gesenkt, aber die Einstufung beibehalten, da Analysten wegen US-Zöllen und der Schwäche im US-Güterverkehr vorsichtiger sind.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler Truck von 56 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jose Asumendi verfolgt wegen der angekündigten US-Zölle bei dem Nutzfahrzeugbauer einen vorsichtigen Ansatz. Er rechnet laut seinem Kommentar vom Montag 2026 auch nicht mehr mit einer deutlichen Markterholung angesichts der anhaltenden Schwäche im US-Güterverkehrssektor und der Unsicherheit im Zusammenhang mit der EPA-2027-Abgasrichtlinie. Frühere Erholungsprognosen, die auf starken Vorbestellungen beruhten, seien nicht mehr gerechtfertigt.

Wer­bung Wer­bung

Die Daimler Truck-Aktie bewegt sich danach via XETRA zeitweise 0,22 Prozent tiefer bei 35,81 Euro.

/rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:40 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Wer­bung Wer­bung

NEW YORK (dpa-AFX Broker)