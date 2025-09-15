DAX 23.749 +0,2%ESt50 5.440 +0,9%Top 10 Crypto 16,44 +2,7%Dow 45.883 +0,1%Nas 22.349 +0,9%Bitcoin 98.418 +0,3%Euro 1,1786 +0,2%Öl 67,59 +0,2%Gold 3.683 +0,1%
Ferrari Aktie

409,00 EUR +2,50 EUR +0,62 %
STU
478,77 USD +1,06 USD +0,22 %
BTT
Marktkap. 72,59 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK

ISIN NL0011585146

Symbol RACE

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Ferrari Buy

08:01 Uhr
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
409,00 EUR 2,50 EUR 0,62%
Charts| News| Analysen


HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ferrari mit "Buy" und einem Kursziel von 484 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Sportwagenbauer biete dank seiner Markenstärke, der robusten Preissetzungsmacht und dauerhafter Kapitalrenditen eine langfristig attraktive Anlagestory, schrieb Michael Filatov in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Trotz seiner bescheidenen Erwartungen an das Volumenwachstum glaube er, dass die Anleger attraktive langfristige Renditen mit der Aktie erzielen könnten. Die Konsensschätzungen für die Margen hätten Luft nach oben. Als wichtige kurzfristige Kurstreiber sieht der Experte die Ankündigung neuer Modelle sowie den Kapitalmarkttag im Oktober./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tiago Hora / Shutterstock.com

