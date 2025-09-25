Evonik Aktie
Marktkap. 7,03 Mrd. EURKGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Evonik von 17 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire kappte seine Schätzungen für das operative Ergebnis bis 2027 am Freitag im Schnitt um vier Prozent und die Ergebnisschätzungen im Schnitt um sieben Prozent. Um 2025 das Jahresziel beim operativen Gewinn zu erreichen, müsste das vierte Quartal auf Vorjahresniveau liegen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 06:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 06:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Evonik Neutral
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
15,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
14,81 €
|Abst. Kursziel*:
1,28%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
14,77 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,56%
|
Analyst Name:
Geoff Haire
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
