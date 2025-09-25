UBS AG

Evonik Neutral

12:51 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Evonik von 17 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire kappte seine Schätzungen für das operative Ergebnis bis 2027 am Freitag im Schnitt um vier Prozent und die Ergebnisschätzungen im Schnitt um sieben Prozent. Um 2025 das Jahresziel beim operativen Gewinn zu erreichen, müsste das vierte Quartal auf Vorjahresniveau liegen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 06:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 06:58 / GMT

