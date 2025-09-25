Schneider Electric Aktie
Marktkap. 130,89 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Das Management habe sein Vertrauen in die Konsensschätzungen für die Marge und das organische Wachstum des Technologiekonzerns bekräftigt, schrieb Alasdair Leslie in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
275,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
236,65 €
|Abst. Kursziel*:
16,21%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
235,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,87%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
251,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
