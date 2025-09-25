Symrise Aktie
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Symrise nach einer hauseigenen Investment-Konferenz mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Abgesehen von kurzfristigen Herausforderungen ist Analyst Konstantin Wiechert laut seinem Kommentar vom Freitag davon überzeugt, dass die Wachstumstreiber des Aromen-und Duftstoffherstellers weiterhin intakt sind. Der aktuelle Aktienkurs biete eine äußerst attraktive Einstiegschance für ein Unternehmen mit einer weiterhin vielversprechenden Wachstumsstrategie./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:14 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
73,50 €
|Abst. Kursziel*:
36,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
73,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,87%
|
Analyst Name:
Konstantin Wiechert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
99,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
