Symrise Aktie

73,06 EUR +0,14 EUR +0,19 %
STU
Marktkap. 10,4 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
Baader Bank

Symrise Buy

15:26 Uhr
Symrise Buy
Symrise AG
73,06 EUR 0,14 EUR 0,19%
Charts| News| Analysen
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Symrise nach einer hauseigenen Investment-Konferenz mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Abgesehen von kurzfristigen Herausforderungen ist Analyst Konstantin Wiechert laut seinem Kommentar vom Freitag davon überzeugt, dass die Wachstumstreiber des Aromen-und Duftstoffherstellers weiterhin intakt sind. Der aktuelle Aktienkurs biete eine äußerst attraktive Einstiegschance für ein Unternehmen mit einer weiterhin vielversprechenden Wachstumsstrategie./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:14 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise Buy

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
73,50 €		 Abst. Kursziel*:
36,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
73,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,87%
Analyst Name:
Konstantin Wiechert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
99,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

15:26 Symrise Buy Baader Bank
14:26 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 Symrise Buy Deutsche Bank AG
15.09.25 Symrise Buy UBS AG
12.09.25 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

