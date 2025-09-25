EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 124,28 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 305 Euro auf "Outperform" belassen. Nach der US-Zulassung für die Stellest-Brillengläser seien die Franzosen Marktpionier in dieser Form der Verlangsamung der Kurzsichtigkeit bei Kindern, schrieb Piral Dadhania am Freitag./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 02:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 02:27 / EDT
Analysen zu EssilorLuxottica
|10:31
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10:26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
