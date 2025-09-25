DAX 23.606 +0,3%ESt50 5.464 +0,4%Top 10 Crypto 15,12 -0,9%Dow 45.947 -0,4%Nas 22.385 -0,5%Bitcoin 93.903 +0,5%Euro 1,1678 +0,1%Öl 69,52 -0,2%Gold 3.753 +0,1%
EssilorLuxottica Aktie

271,10 EUR +4,20 EUR +1,57 %
STU
264,90 EUR -3,30 EUR -1,23 %
GVIE
Marktkap. 124,28 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

RBC Capital Markets

EssilorLuxottica Outperform

10:31 Uhr
EssilorLuxottica Outperform
EssilorLuxottica
271,10 EUR 4,20 EUR 1,57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 305 Euro auf "Outperform" belassen. Nach der US-Zulassung für die Stellest-Brillengläser seien die Franzosen Marktpionier in dieser Form der Verlangsamung der Kurzsichtigkeit bei Kindern, schrieb Piral Dadhania am Freitag./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 02:27 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 02:27 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
305,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
264,90 €		 Abst. Kursziel*:
15,14%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
271,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,50%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
283,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

10:31 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
10:26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.25 EssilorLuxottica Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.09.25 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.09.25 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

