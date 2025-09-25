Evonik Aktie
Marktkap. 7,03 Mrd. EURKGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Hold" belassen. Die massive Gewinnwarnung sei zwar keine Überraschung, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie sende aber sehr schwache Signale für 2026. Der Barmittelzufluss decke kaum noch die Dividende./ag/zb
Zusammenfassung: Evonik Hold
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
14,81 €
|Abst. Kursziel*:
8,04%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
14,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,82%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,79 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
|10:01
|Evonik Hold
|Warburg Research
|09:41
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|Evonik Hold
|Warburg Research
|09:41
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Evonik Buy
|Warburg Research
|01.08.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
