Airbus Aktie
Marktkap. 153,37 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 186 auf 209 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luft- und Raumfahrtkonzern "fliegt weiter hoch", schrieb Christophe Menard in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er sieht Airbus auf einem guten Weg Richtung Jahresziele. Anpassungen an den mittelfristigen Barmittelschätzungen und auf der Währungsseite führten mitsamt der gestiegenen Branchenbewertung zu seinem höheren Kursziel./ag/zb
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:02 / CET
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
209,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
194,18 €
|Abst. Kursziel*:
7,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
193,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,77%
|
Analyst Name:
Christophe Menard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
213,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|09:36
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.09.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|01.05.25
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.