Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet
Vor US-Inflationsdaten: DAX mit Gewinnen - ausgeglichene Wochenbilanz in Sicht
Airbus Aktie

Airbus Aktien-Sparplan
193,94 EUR -1,18 EUR -0,60 %
STU
194,52 EUR +0,96 EUR +0,50 %
GVIE
Marktkap. 153,37 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

Deutsche Bank AG

Airbus SE Buy

09:36 Uhr
Airbus SE Buy
Airbus SE
193,94 EUR -1,18 EUR -0,60%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 186 auf 209 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luft- und Raumfahrtkonzern "fliegt weiter hoch", schrieb Christophe Menard in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er sieht Airbus auf einem guten Weg Richtung Jahresziele. Anpassungen an den mittelfristigen Barmittelschätzungen und auf der Währungsseite führten mitsamt der gestiegenen Branchenbewertung zu seinem höheren Kursziel./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
209,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
194,18 €		 Abst. Kursziel*:
7,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
193,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,77%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
213,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

09:36 Airbus Buy Deutsche Bank AG
19.09.25 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.09.25 Airbus Buy UBS AG
15.09.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
05.09.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

