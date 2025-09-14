DAX 23.610 +0,3%ESt50 5.464 +0,4%Top 10 Crypto 15,17 -0,6%Dow 45.947 -0,4%Nas 22.385 -0,5%Bitcoin 93.903 +0,5%Euro 1,1678 +0,1%Öl 69,54 -0,1%Gold 3.749 +0,0%
WACKER CHEMIE Aktie

Marktkap. 3,24 Mrd. EUR

KGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
NEU
WKN WCH888

ISIN DE000WCH8881

Symbol WKCMF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Geoff Haire liegt mit seiner operativen Ergebnisschätzung für das dritte Quartal 11 Prozent unter dem Konsens. Dies schrieb er am Donnerstagnachmittag in seinem Ausblick nach Senkung der Schätzungen. Er bleibt jedoch bei seiner Kaufempfehlung für die Aktien, die ihren Bewertungsboden erreicht hätten./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 15:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
64,25 €		 Abst. Kursziel*:
16,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
64,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,73%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,00 €

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

11:06 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
25.09.25 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.25 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
15.09.25 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
15.09.25 WACKER CHEMIE Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

