Siemens Aktie
Marktkap. 177,66 Mrd. EURKGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Hold" belassen. "Was passiert 2026? Mit oder ohne Siemens Healthineers?" Das sind die entscheidenden Fragen des Analysten Gael de-Bray mit Blick auf den Quartalsbericht Mitte November. Die Aktien hätten bereits eine Erholung im Automatisierungsgeschäft und Impulse einer möglichen Dekonsolidierung der Medizintechnik-Tochter eingepreist. Diese könnte aber durchaus knifflig werden, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens Hold
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
228,50 €
|Abst. Kursziel*:
-3,72%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
228,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,53%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
237,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens AG
|11:21
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Siemens Hold
|HSBC
|22.05.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|17.02.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|11:21
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets