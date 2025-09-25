DAX 23.739 +0,9%ESt50 5.500 +1,0%Top 10 Crypto 15,33 +0,5%Dow 46.256 +0,7%Nas 22.429 +0,2%Bitcoin 93.929 +0,6%Euro 1,1700 +0,3%Öl 69,98 +0,5%Gold 3.782 +0,9%
Iberdrola SA Aktie

16,06 EUR +0,21 EUR +1,29 %
STU
16,04 EUR +0,23 EUR +1,42 %
GVIE
Marktkap. 101,39 Mrd. EUR

KGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B

ISIN ES0144580Y14

Symbol IBDSF

RBC Capital Markets

Iberdrola SA Sector Perform

19:31 Uhr
Iberdrola SA Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Iberdrola SA
16,06 EUR 0,21 EUR 1,29%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Iberdrola von 16,90 auf 17,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Fernando Garcia aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Versorger nach dessen Kapitalmarkttag. Die Spanier hätten einen soliden Plan vorgelegt, wie sie den Fokus weiterhin auf Netzwerkinvestitionen richten wollten, vor allem in Großbritannien und den USA./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 11:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 11:32 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
16,04 €		 Abst. Kursziel*:
5,99%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
16,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,89%
Analyst Name:
Fernando Garcia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

19:31 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets
25.09.25 Iberdrola SA Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.09.25 Iberdrola SA Hold Deutsche Bank AG
25.09.25 Iberdrola SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Iberdrola SA Buy UBS AG
mehr Analysen

