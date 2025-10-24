Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 110,92 Mrd. EURKGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 17,30 Euro auf "Buy" belassen. Der Versorger habe die Erwartungen komfortabel übertroffen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona am Dienstag nach den Quartalszahlen. Die erhöhten Jahresziele dürften den Konsens auch näher an seine deutlich optimistischeren Ergebnisprognosen bis 2028 treiben./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
17,30 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,44 €
|Abst. Kursziel*:
-0,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,55%
|
Analyst Name:
Gonzalo Sanchez-Bordona
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,52 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
