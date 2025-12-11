DAX24.130 -0,1%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,01 -4,4%Nas23.654 +0,3%Bitcoin77.088 -2,0%Euro1,1685 -0,1%Öl61,88 -1,0%Gold4.214 -0,4%
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Oracle übertrifft Erwartungen beim Gewinn - Umsatz enttäuscht
Top News
VW-Aktie: Standort Zwickau will Vorreiter in Fahrzeugrecycling werden VW-Aktie: Standort Zwickau will Vorreiter in Fahrzeugrecycling werden
Fed hat die Leitzinsen gesenkt: DAX dürfte dennoch mit Verlusten in den Donnerstagshandel starten Fed hat die Leitzinsen gesenkt: DAX dürfte dennoch mit Verlusten in den Donnerstagshandel starten
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Iberdrola auf 'Hold' - Ziel hoch auf 19,20 Euro

11.12.25 07:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Iberdrola SA
17,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Iberdrola (Iberdrola SA) von 17,60 auf 19,20 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Wachstumsaussichten des Versorgers seien nach dem starken Kursverlauf in diesem Jahr bereits eingepreist, schrieb Ahmed Farman in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei nun eher ausgeglichen, auch wenn die Spanier die Konkurrenz bei Gewinnwachstum und Dividendensteigerungen übertrumpften./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 18:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

mehr Analysen