Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 115,81 Mrd. EURKGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen. Europäische Energieunternehmen hätten 2026 viel zu bieten, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwies auf den eingepreisten Branchenabschlag, erwartete jährliche Gewinnsteigerungen und höhere Dividendenrenditen. Die Expertin favorisiert Stromnetzbetreiber, sieht aber auch Chancen im Bereich der Erneuerbaren Energien./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
17,30 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
17,69 €
|Abst. Kursziel*:
-2,23%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
17,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,37%
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Iberdrola SA
|14:36
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:36
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola SA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|21.07.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|28.06.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|05.07.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|28.04.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|14:36
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets