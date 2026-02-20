DAX25.091 +0,4%Est506.156 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 +3,4%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.469 +2,0%Euro1,1782 +0,1%Öl71,10 -0,2%Gold5.175 +0,6%
Weiteres Wachstum erwartet

Iberdrola steigert Gewinn dank starkem Netzgeschäft - Aktie gibt nach

25.02.26 10:37 Uhr
Iberdrola-Aktie schwächelt dennoch: Gewinn steigt dank starkem Netzgeschäft

Der spanische Energiekonzern Iberdrola hat 2025 dank eines guten Stromnetzgeschäfts deutlich mehr verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Iberdrola SA
20,04 EUR 0,04 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für die kommenden Jahre peilt das Management ein weiteres Gewinnwachstum an. So soll der bereinigte Nettogewinn im laufenden Jahr auf über 6,6 Milliarden Euro steigen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bilbao mitteilte.

Wer­bung

Iberdrola SA sieht sich zudem auf Kurs, bis 2028 mehr als 7,6 Milliarden Euro zu erzielen. 2025 hatte der Konzern den bereinigten Überschuss um zehn Prozent auf 6,23 Milliarden Euro gesteigert.

Die seit Monaten bärenstarke Aktien reagierte indes kaum auf die Neuigkeiten. Das Papier notiert in Madrid am Vormittag zeitweise mit 19,96 Euro 0,45 Prozent im Minus, blieb damit aber nahe am Rekordhoch von Mitte Februar.

Die Ergebnisse deckten sich mit der Konsensschätzungen und mit den Vorgaben des spanischen Versorgers, notierte Analyst Fernando Garcia von der kanadischen Bank RBC in einer ersten Einschätzung. Die Prognose für das laufende Jahr liege leicht über den Erwartungen.

Wer­bung

Der Umsatz erreichte im vergangenen Jahr knapp 45,6 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich um drei Prozent auf rund 15,7 Milliarden Euro. An die Aktionäre sollen eine Dividende von 0,68 Euro je Anteilsschein gezahlt werden, 6,3 Prozent mehr als im Vorjahr.

Iberdrola investierte in den vergangenen Jahren verstärkt in das Netzgeschäft, insbesondere auch in Projekt in Großbritannien und den USA. So sollen rund zwei Drittel der Investitionen in Höhe von 58 Milliarden Euro bis 2028 in das Netzgeschäft in Schlüsselmärkten fließen.

/err/nas/mis

BILBAO (dpa-AFX)

mehr Analysen