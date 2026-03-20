Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 125,89 Mrd. EURKGV 19,78 Div. Rendite 2,98%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola von 20,50 auf 21,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Alberto Gandolfi passte seine Prognosen für die Stromnachfrage am Montag an die aktuellen Verwerfungen am Energiemarkt an. Historisch seien Energiekrisen für Versorger ein zweischneidiges Schwert gewesen, so Gandolfi. Höhere Preise sorgten zwar für höhere Gewinne, es gebe aber auch Risiken. So treibe die Inflation die Marktzinsen und damit die Eigenkapitalkosten in die Höhe. Zudem rufe die Sorge, ob sich die Verbraucher die steigenden Kosten leisten könnten, die Regulierer auf den Plan. Insgesamt sieht er den ohnehin bestehenden "Super-Zyklus" für Versorger aber noch ganz am Anfang./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:27 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
19,11 €
|Abst. Kursziel*:
9,89%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
19,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,83%
|
Analyst Name:
Alberto Gandolfi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Iberdrola SA
|11:21
|Iberdrola SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Iberdrola SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Iberdrola SA Equal Weight
|Barclays Capital
|11:21
|Iberdrola SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Iberdrola SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Iberdrola SA Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|21.07.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|28.06.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|05.07.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|28.04.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|11:21
|Iberdrola SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Iberdrola SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Iberdrola SA Equal Weight
|Barclays Capital