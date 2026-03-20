DAX 22.579 -0,3%ESt50 5.565 -0,2%MSCI World 4.287 +0,2%Top 10 Crypto 9,3320 +0,2%Nas 21.947 +1,4%Bitcoin 61.350 +0,5%Euro 1,1596 -0,2%Öl 101,4 +1,3%Gold 4.413 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Vonovia A1ML7J DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Widersprüngliche Nahost-Signale: DAX etwas tiefer -- Ölpreise steigen erneut -- Siemens Energy, BTC, Ölaktien, TUI, Novo Nordisk, Bayer, DroneShield, Rheinmetall, SAP im Fokus
Top News
Xiaomi-Aktie im Blick: Technologieriese mit gemischtem Zahlenwerk Xiaomi-Aktie im Blick: Technologieriese mit gemischtem Zahlenwerk
Verwirrung um Atomabkommen: DAX nach stabilem Start schwächer - Ölpreise steigen wieder Verwirrung um Atomabkommen: DAX nach stabilem Start schwächer - Ölpreise steigen wieder
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Iberdrola SA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
19,12 EUR +0,04 EUR +0,21 %
STU
17,46 CHF +0,08 CHF +0,43 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 125,89 Mrd. EUR

KGV 19,78 Div. Rendite 2,98%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0M46B

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0144580Y14

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IBDSF

Goldman Sachs Group Inc.

Iberdrola SA Neutral

11:21 Uhr
Iberdrola SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
Iberdrola SA
19,12 EUR 0,04 EUR 0,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola von 20,50 auf 21,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Alberto Gandolfi passte seine Prognosen für die Stromnachfrage am Montag an die aktuellen Verwerfungen am Energiemarkt an. Historisch seien Energiekrisen für Versorger ein zweischneidiges Schwert gewesen, so Gandolfi. Höhere Preise sorgten zwar für höhere Gewinne, es gebe aber auch Risiken. So treibe die Inflation die Marktzinsen und damit die Eigenkapitalkosten in die Höhe. Zudem rufe die Sorge, ob sich die Verbraucher die steigenden Kosten leisten könnten, die Regulierer auf den Plan. Insgesamt sieht er den ohnehin bestehenden "Super-Zyklus" für Versorger aber noch ganz am Anfang./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:27 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
19,11 €		 Abst. Kursziel*:
9,89%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
19,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,83%
Analyst Name:
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

11:21 Iberdrola SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.02.26 Iberdrola SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 Iberdrola SA Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 Iberdrola SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 Iberdrola SA Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

RSS Feed
