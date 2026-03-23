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Symbol GPDNF

UBS AG

Danone Buy

12:01 Uhr
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Übernahme des Trinkmahlzeiten-Herstellers Huel sei eine gute Ergänzung für die Franzosen im Bereich Funktionsnahrung, schrieb Guillaume Delmas in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Neuausrichtung des Portfolios Milch- und Pflanzen basierter Produkte hin zu "hochwertigen, differenzierten und nutzerorientierten Produkten" werde weiter vorangetrieben./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 13:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Buy

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
68,32 €		 Abst. Kursziel*:
39,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
68,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,05%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:01 Danone Buy UBS AG
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