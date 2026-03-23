Danone Aktie
Marktkap. 43,71 Mrd. EURKGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Übernahme des Trinkmahlzeiten-Herstellers Huel sei eine gute Ergänzung für die Franzosen im Bereich Funktionsnahrung, schrieb Guillaume Delmas in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Neuausrichtung des Portfolios Milch- und Pflanzen basierter Produkte hin zu "hochwertigen, differenzierten und nutzerorientierten Produkten" werde weiter vorangetrieben./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 13:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Buy
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
68,32 €
|Abst. Kursziel*:
39,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
68,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,05%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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