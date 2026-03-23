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Symbol GVDBF

Deutsche Bank AG

Givaudan Hold

08:11 Uhr
Givaudan Hold
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
2.906,00 EUR -16,00 EUR -0,55%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3750 auf 3000 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analystin Virginie Boucher-Ferte mischte am Dienstag in der europäischen Chemiebranche angesichts der immensen Unsicherheit im Zuge des Nahost-Konflikts neu durch. Aktuell sei es unmöglich, die Auswirkungen exakt zu bemessen, eine Reihe von Szenarien sei möglich. Entsprechend ging sie bei Akzo Nobel, Givaudan und Wacker Chemie an die Seitenlinie. Für BASF, Umicore und Brenntag sprach sie derweil Kaufempfehlungen aus. Boucher-Ferte erwartet für die Branche langwierige Auswirkungen durch den Krieg, positive wie negative, selbst wenn er bald ende. Givaudan bleibe ihre erste Wahl bei Aromen und Duftstoffen. In den kommenden Monaten dürfte die Aktie aber überdurchschnittlich stark unter Druck bleiben - unter anderem angesichts der besonders hohen Umsätze der Schweizer im Nahen Osten./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Hold

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
3.000,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
2.656,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
12,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
2.650,66 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
13,18%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.267,14 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

08:11 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
19.03.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
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