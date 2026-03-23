Givaudan Aktie
Marktkap. 27,07 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3750 auf 3000 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analystin Virginie Boucher-Ferte mischte am Dienstag in der europäischen Chemiebranche angesichts der immensen Unsicherheit im Zuge des Nahost-Konflikts neu durch. Aktuell sei es unmöglich, die Auswirkungen exakt zu bemessen, eine Reihe von Szenarien sei möglich. Entsprechend ging sie bei Akzo Nobel, Givaudan und Wacker Chemie an die Seitenlinie. Für BASF, Umicore und Brenntag sprach sie derweil Kaufempfehlungen aus. Boucher-Ferte erwartet für die Branche langwierige Auswirkungen durch den Krieg, positive wie negative, selbst wenn er bald ende. Givaudan bleibe ihre erste Wahl bei Aromen und Duftstoffen. In den kommenden Monaten dürfte die Aktie aber überdurchschnittlich stark unter Druck bleiben - unter anderem angesichts der besonders hohen Umsätze der Schweizer im Nahen Osten./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Hold
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
3.000,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
2.656,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
12,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
2.650,66 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
13,18%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.267,14 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
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|Givaudan Hold
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|Givaudan Hold
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|19.03.26
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|Givaudan Sell
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|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
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|Givaudan Underperform
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|08:11
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
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|JP Morgan Chase & Co.