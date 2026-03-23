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Marktkap. 3,33 Mrd. EUR

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Symbol BHTLF

Deutsche Bank AG

Bechtle Buy

10:26 Uhr
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 48 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe 2025 mit einem Auftragsbestand in Rekordhöhe abgeschlossen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee zu den finalen Zahlen. Zudem habe das detaillierte Zahlenwerk den vorab veröffentlichten Eckdaten entsprochen./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,42 €		 Abst. Kursziel*:
53,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
58,49%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

08:01 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.03.26 Bechtle Buy UBS AG
20.03.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
12.02.26 Bechtle Buy UBS AG
09.02.26 Bechtle Kaufen DZ BANK
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Nachrichten zu Bechtle AG

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EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Bechtle posts strong year-end performance
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Bechtle returns to growth
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