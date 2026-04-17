Bechtle Aktie
Marktkap. 4 Mrd. EURKGV 24,01
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bechtle von 41 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik des Vorsteuergewinns des IT-Dienstleisters lasse wohl nach, schrieb Christopher Tong am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 16:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Buy
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,10 €
|Abst. Kursziel*:
28,62%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
31,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,29%
|
Analyst Name:
Christopher Tong
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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