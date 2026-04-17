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UBS AG

Bechtle Buy

11:01 Uhr
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bechtle von 41 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik des Vorsteuergewinns des IT-Dienstleisters lasse wohl nach, schrieb Christopher Tong am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 16:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,10 €		 Abst. Kursziel*:
28,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
31,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,29%
Analyst Name:
Christopher Tong 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:01 Bechtle Buy UBS AG
26.03.26 Bechtle Buy UBS AG
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EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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