DAX startet wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- BP, Amazon, Tesla, VW, Bayer, QIAGEN im Fokus
Börsengang mit Buffett-Vorbild: Pershing Square USA-Aktie vor dem Debüt - Darauf sollten Anleger jetzt achten
Stockende Iran-Verhandlungen und Ölpreise bremsen: DAX zur Eröffnung kaum verändert
Deutsche Börse Aktie

266,30 EUR +0,70 EUR +0,26 %
Marktkap. 48,03 Mrd. EUR

KGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN 581005

ISIN DE0005810055

Symbol DBOEF

Oddo BHF

Deutsche Börse Outperform

08:56 Uhr
Deutsche Börse Outperform
Deutsche Börse AG
266,30 EUR 0,70 EUR 0,26%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für die Deutsche Börse von 255 auf 300 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft. Die höhere Ergebnisdynamik dürfte sich fortsetzen, schrieb Roland Pfänder am Dienstag nach dem Quartalsbericht vom Vorabend. Die Resultate hätten die Erwartungen übertroffen./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:21 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:30 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse Outperform

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Oddo BHF		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
265,70 €		 Abst. Kursziel*:
12,91%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
266,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,65%
Analyst Name:
Roland Pfänder 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
283,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

08:56 Deutsche Börse Outperform Oddo BHF
08:01 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
08:01 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.04.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

finanzen.net Deutsche Börse-Aktie kaum verändert nach überaus gelungenem Jahresauftakt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel 280 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Börse auf 'Sector Perform'
dpa-afx ROUNDUP: Deutsche Börse steigert Ergebnis zu Jahresbeginn - Prognose bestätigt
dpa-afx Deutsche Börse steigert Ergebnis zu Jahresbeginn - Prognose bestätigt
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse stabilisiert sich am Montagnachmittag
EQS Group EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag kaum bewegt
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Start im Aufwind
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EN, Deutsche Boerse Q1 2026 Market Review: Long-term Interest Rates
EN, Deutsche Boerse A five-year success story: Micro Futures drive global adoption of European benchmarks
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
Cointelegraph Deutsche Börse invests $200 million in Kraken parent Payward
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
