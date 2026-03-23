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Marktkap. 1,16 Mrd. EUR

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WKN A1K023

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ISIN DE000A1K0235

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Symbol SESMF

Warburg Research

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

10:31 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Malte Schaumann rechnet am 30. März mit einem durchwachsenen Bericht des Anlagenbauers für die Halbleiterbranche. Insgesamt hält er die Anlagestory aber für intakt, wie er am Dienstag schrieb./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,42 €		 Abst. Kursziel*:
19,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
57,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,65%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

02.02.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
30.01.26 SUSS MicroTec Buy UBS AG
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19.01.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
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