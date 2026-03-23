Heute im Fokus
Widersprüngliche Nahost-Signale: DAX in Rot -- Asiens Börsen erholt -- Ölpreise steigen erneut -- Ölaktien, TUI, Novo Nordisk, Bayer, DroneShield, Rheinmetall, SAP im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: High-Conviction-Investing und das 4M-Prinzip für deinen Börsenerfolg Um 18 Uhr live: High-Conviction-Investing und das 4M-Prinzip für deinen Börsenerfolg
Drägerwerk: Bereit für den Anstieg? Drägerwerk: Bereit für den Anstieg?
Vossloh Aktie

69,00 EUR -0,70 EUR -1,00 %
Marktkap. 1,36 Mrd. EUR

KGV 23,58
WKN 766710

ISIN DE0007667107

Symbol VOSSF

Warburg Research

Vossloh Hold

10:31 Uhr
Vossloh Hold
Vossloh AG
69,00 EUR -0,70 EUR -1,00%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vossloh von 78 auf 74 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Bahntechnikunternehmen liege solide in der Spur, werde an der Börse aber angemessen bezahlt, schrieb Christian Cohrs am Dienstag./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vossloh Hold

Unternehmen:
Vossloh AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
68,80 €		 Abst. Kursziel*:
7,56%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
69,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,25%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vossloh AG

10:36 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
10:31 Vossloh Hold Warburg Research
09.03.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
27.11.25 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.25 Vossloh Hold Warburg Research
Nachrichten zu Vossloh AG

StockXperts Vossloh: Die Aktie für danach? Vossloh: Die Aktie für danach?
finanzen.net Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Montagmittag tiefer
finanzen.net Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagvormittag mit Abschlägen
finanzen.net Vossloh stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
finanzen.net Vossloh Aktie News: Vossloh büßt am Nachmittag ein
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag in Rot
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester
dpa-afx Vossloh-Aktie in Grün: Gewinn soll steigen - Prognose bleibt hinter Erwartungen zurück
dpa-afx ROUNDUP: Vossloh will trotz Übernahmekosten für Sateba weiter zulegen - Kursplus
EQS Group EQS-News: Vossloh reports significant sales revenues and EBIT growth again in financial year 2025
EQS Group EQS-News: Vossloh to deliver high-speed grinding train to China
EQS Group EQS-News: Vossloh to supply large turnout components to Deutsche Bahn - Framework agreement with potential value of over 100 million euros
EQS Group EQS-News: Vossloh supplies railway sleepers for Norway
EQS Group EQS-News: New life for freight railway line in Australia - Vossloh supplies concrete sleepers for the Maroona to Portland connection
EQS Group EQS-News: Vossloh acquires Nordic Tamping Service
EQS Group EQS-News: Vossloh places €600 million promissory note loans
EQS Group EQS-PVR: Vossloh Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
