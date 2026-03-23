Marktkap. 1,36 Mrd. EURKGV 23,58
WKN 766710
ISIN DE0007667107
Symbol VOSSF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vossloh von 88 auf 87 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Übernahme des Betonschwellenherstellers Sateba habe in der Bilanz positive Spuren hinterlassen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. Aber auch im Geschäftsbereich Customized Modules sei es gut gelaufen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Vossloh AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
87,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
68,60 €
|Abst. Kursziel*:
26,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
69,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,36%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vossloh AG
|10:36
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|09.03.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Vossloh Hold
|Warburg Research
