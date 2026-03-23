Vossloh Aktie

69,40 EUR -0,30 EUR -0,43 %
STU
Marktkap. 1,36 Mrd. EUR

KGV 23,58
WKN 766710

ISIN DE0007667107

Symbol VOSSF

Deutsche Bank AG

Vossloh Buy

10:36 Uhr
Vossloh Buy
Vossloh AG
69,40 EUR -0,30 EUR -0,43%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vossloh von 88 auf 87 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Übernahme des Betonschwellenherstellers Sateba habe in der Bilanz positive Spuren hinterlassen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. Aber auch im Geschäftsbereich Customized Modules sei es gut gelaufen./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vossloh Buy

Unternehmen:
Vossloh AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
87,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
68,60 €		 Abst. Kursziel*:
26,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
69,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,36%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vossloh AG

10:36 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
10:31 Vossloh Hold Warburg Research
09.03.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
27.11.25 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.25 Vossloh Hold Warburg Research
mehr Analysen

