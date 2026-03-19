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Symbol EVKIF

Deutsche Bank AG

Evonik Hold

08:56 Uhr
Evonik Hold
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
14,43 EUR 0,12 EUR 0,84%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte mischte am Dienstag in der europäischen Chemiebranche angesichts der immensen Unsicherheit im Zuge des Nahost-Konflikts neu durch. Aktuell sei es unmöglich, die Auswirkungen exakt zu bemessen, eine Reihe von Szenarien sei möglich. Entsprechend ging sie bei Akzo Nobel, Givaudan und Wacker Chemie an die Seitenlinie. Für BASF, Umicore und Brenntag sprach sie derweil Kaufempfehlungen aus. Boucher-Ferte erwartet für die Branche langwierige Auswirkungen durch den Krieg, positive wie negative, selbst wenn er bald ende. Zumindest Teile von Evonik sieht die Expertin relativ gut dastehen./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: EVONIK

Zusammenfassung: Evonik Hold

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
14,28 €		 Abst. Kursziel*:
-8,96%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
14,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,91%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,45 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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04.03.26 Evonik Neutral UBS AG
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16.02.26 Evonik Neutral UBS AG
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EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Executive Board adjusts dividend policy
EQS Group EQS-AFR: Evonik Industries AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
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EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Adjustment of the outlook for the fiscal year 2025; financial figures for the third quarter of 2025
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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