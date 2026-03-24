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GBC

Finexity Kaufen

24.03.26
Finexity Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Finexity AG
46,40 EUR 0,30 EUR 0,65%
Charts| News| Analysen

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Niklas Ripplinger von GBC befindet sich die Finexity AG finanziell noch in einer Investitions- und Skalierungsphase, besitzt bei Erreichen der Wachstums- und Skalierungsziele aber erhebliches Bewertungspotenzial. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und erneuern das positive Votum.
Nach Darstellung der Analysten basiere die Prognose von GBC auf den ambitionierten Wachstumszielen des Managements und der strategischen Weiterentwicklung zur regulierten Infrastruktur. Für das Jahr 2026 kalkuliere das Analystenteam mit einem Umsatz von 9,62 Mio. Euro und einem EBITDA von -3,53 Mio. Euro. Das Nettoergebnis werde bei -3,75 Mio. Euro erwartet. Die negative Profitabilität sei dabei Ausdruck gezielter Vorabinvestitionen in Technologie, Regulierung und Vertrieb. Den operativen Break-even schätze GBC für das Jahr 2028. Bei einem Umsatz von 24,20 Mio. Euro werde dann ein leicht positives EBITDA von 0,21 Mio. Euro und ein ausgeglichenes Nettoergebnis erwartet. Voraussetzungen hierfür sei laut GBC das Erreichen einer kritischen Plattformgröße und die erfolgreiche Umsetzung der Volumenexpansion. In den Folgejahren solle sich die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells deutlich zeigen. So prognostiziere GBC für das Jahr 2029 mit einem Umsatz von 40,00 Mio. Euro und einem EBITDA von 7,00 Mio. Euro. In der Folge bestätigen die Analysten im Rahmen der „Best of m:access 2026“-Studie das Kursziel von 72,00 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.03.2026, 17:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 18.03.2026 um 11:25 Uhr fertiggestellt und am 19.03.2026 um 11:30 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=02302ed61984735d4d403f296ed40b4c
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Finexity Kaufen

Unternehmen:
Finexity AG		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
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Analyst Name:
Matthias Greiffenberger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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