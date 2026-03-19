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WKN 850133

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ISIN FR0000120073

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Symbol AIQUF

Deutsche Bank AG

Air Liquide Buy

08:51 Uhr
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
167,14 EUR 1,40 EUR 0,84%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte mischte am Dienstag in der europäischen Chemiebranche angesichts der immensen Unsicherheit im Zuge des Nahost-Konflikts neu durch. Aktuell sei es unmöglich, die Auswirkungen exakt zu bemessen, eine Reihe von Szenarien sei möglich. Entsprechend ging sie bei Akzo Nobel, Givaudan und Wacker Chemie an die Seitenlinie. Für BASF, Umicore und Brenntag sprach sie derweil Kaufempfehlungen aus. Boucher-Ferte erwartet für die Branche langwierige Auswirkungen durch den Krieg, positive wie negative, selbst wenn er bald ende. Den Industriegasekonzern Air Liquide zählt die Expertin zu jenen Unternehmen, die insgesamt relativ gut dastehen./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Buy

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
168,22 €		 Abst. Kursziel*:
21,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
167,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,65%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
197,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

08:51 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
16.03.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
13.03.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
11.03.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
03.03.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
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