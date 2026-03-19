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DZ BANK

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11:01 Uhr
Evonik Halten
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Evonik AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Evonik beim fairen Aktienwert von 16 Euro auf "Halten" belassen. Der Fokus liege im strukturellen Tief auf Kostendisziplin und Cashflow, schrieb Peter Spengler am Dienstag. Der Spezialchemiekonzern rechne 2026 mit einem herausfordernden Marktumfeld. Eine wesentliche Belebung der Nachfrage wird von Spengler nicht vor 2028 erwartet./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Evonik Halten

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
14,42 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
14,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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