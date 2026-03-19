Evonik Aktie
Marktkap. 6,66 Mrd. EURKGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Evonik beim fairen Aktienwert von 16 Euro auf "Halten" belassen. Der Fokus liege im strukturellen Tief auf Kostendisziplin und Cashflow, schrieb Peter Spengler am Dienstag. Der Spezialchemiekonzern rechne 2026 mit einem herausfordernden Marktumfeld. Eine wesentliche Belebung der Nachfrage wird von Spengler nicht vor 2028 erwartet./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Evonik Halten
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
14,42 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
14,61 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Peter Spengler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,37 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
|11:41
|Evonik Overweight
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|Evonik Halten
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|Barclays Capital
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|Evonik Halten
|DZ BANK
|08:56
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|Evonik Halten
|DZ BANK
|08:56
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Evonik Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|UBS AG