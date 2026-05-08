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Krypto-Marktbericht

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

09.05.26 12:43 Uhr
Tagesanalyse: So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Samstagmittag | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.

Werte in diesem Artikel
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Am Samstagmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 12:26 kletterte Bitcoin um 0,05 Prozent auf 80.195,90 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (80.195,90 US-Dollar).

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,9 Prozent. Bei einem Kurs von 10,05 EUR beträgt die Performance seit Auflage 9,0 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 12:26 auf. Es geht 0,11 Prozent auf 58,25 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 58,19 US-Dollar stand.

Währenddessen wird Ethereum bei 2.311,31 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.306,19 US-Dollar).

Daneben fällt Bitcoin Cash um 0,09 Prozent auf 449,97 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 450,36 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,418 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 12:26 auf 1,420 US-Dollar beziffert.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 3,87 Prozent auf 416,77 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 401,25 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2731 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:26 bei 0,2726 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1632 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:26 bei 0,1637 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3507 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3517 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 0,07 Prozent auf 648,99 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 648,55 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1096 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1094 US-Dollar.

Zudem legt Solana zu. Um 1,57 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 12:26 auf 93,36 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 91,92 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Verluste in Höhe von 0,09 Prozent auf 9,885 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 9,893 US-Dollar wert.

Daneben wertet Chainlink um 12:26 auf. Es geht 0,95 Prozent auf 10,42 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 10,32 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 1,048 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,022 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,54 Prozent.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com