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Symbol GLAXF

Deutsche Bank AG

GSK Hold

10:56 Uhr
GSK Hold
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Hold" belassen. Jüngste Umfragen hätten durchwachsene Signale für die wichtigsten Markteinführungen der Briten in diesem Jahr - Exdensur und Blenrep - geliefert, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Gleiches gelte für Arexvy. Dessen langfristige Umsatzchancen hält er ohnehin für überschätzt./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Hold

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
19,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
19,41 £		 Abst. Kursziel*:
-2,09%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
19,41 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,09%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,80 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:56 GSK Hold Deutsche Bank AG
18.03.26 GSK Underweight Barclays Capital
12.03.26 GSK Underweight Barclays Capital
02.03.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.02.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
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