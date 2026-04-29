DAX 23.888 -0,3%ESt50 5.784 -0,6%MSCI World 4.602 -0,1%Top 10 Crypto 9,7590 -1,0%Nas 24.673 +0,0%Bitcoin 65.052 +0,3%Euro 1,1686 +0,1%Öl 121,6 -0,1%Gold 4.618 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- US-Leitzins wird nicht angetastet -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, BASF, VW, electrovac, Wasserstoffaktien im Fokus
Top News
Nemetschek-Aktie dennoch im Minus: Wachstum beschleunigt sich - Marge legt deutlich zu Nemetschek-Aktie dennoch im Minus: Wachstum beschleunigt sich - Marge legt deutlich zu
CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GSK Aktie

Kaufen
Verkaufen
GSK Aktien-Sparplan
22,37 EUR +0,45 EUR +2,05 %
STU
22,36 EUR +0,33 EUR +1,50 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 93,49 Mrd. EUR

KGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3DMB5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GLAXF

Barclays Capital

GSK Underweight

10:26 Uhr
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
22,37 EUR 0,45 EUR 2,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GSK von 1900 auf 1800 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. James Gordon passte nach den Quartalszahlen des Pharmakonzerns seine Ergebnisschätzungen (EPS) im niedrigen einstelligen Prozentbereich an. GSK habe mit Blick auf Produkteinführungen, neue HIV-Medikamente und die neue Strategie nun vorsichtiger geklungen als bisher, schrieb er am Donnerstag im Rückblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
18,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
19,31 £		 Abst. Kursziel*:
-6,80%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,95 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

08:01 GSK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.04.26 GSK Halten DZ BANK
29.04.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.04.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.04.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

dpa-afx Starke Zahlen GSK-Aktie fällt trotz überraschend starkem Start des Pharmakonzerns ins Jahr GSK-Aktie fällt trotz überraschend starkem Start des Pharmakonzerns ins Jahr
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 schlussendlich leichter
finanzen.net Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 letztendlich mit Abgaben
finanzen.net Börse London: So steht der FTSE 100 am Mittwochnachmittag
finanzen.net Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 schwächelt am Mittwochnachmittag
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Zurückhaltung in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 notiert zum Handelsstart um die Nulllinie
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beginnt Handel in der Verlustzone
RSS Feed
GSK PLC Registered Shs zu myNews hinzufügen