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Marktkap. 8,19 Mrd. EUR

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WKN A2PB32

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ISIN NL0013267909

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Symbol AKZOF

Deutsche Bank AG

Akzo Nobel Hold

08:11 Uhr
Akzo Nobel Hold
Aktie in diesem Artikel
Akzo Nobel N.V.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 68 auf 55 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analystin Virginie Boucher-Ferte mischte am Dienstag in der europäischen Chemiebranche angesichts der immensen Unsicherheit im Zuge des Nahost-Konflikts neu durch. Aktuell sei es unmöglich, die Auswirkungen exakt zu bemessen, eine Reihe von Szenarien sei möglich. Entsprechend ging sie bei Akzo Nobel, Givaudan und Wacker Chemie an die Seitenlinie. Für BASF, Umicore und Brenntag sprach sie derweil Kaufempfehlungen aus. Boucher-Ferte erwartet für die Branche langwierige Auswirkungen durch den Krieg, positive wie negative, selbst wenn er bald ende. Gerade Lackhersteller wie Akzo litten unter hohen Ölpreisen./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Hold

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
49,29 €		 Abst. Kursziel*:
11,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,45%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

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19.03.26 Akzo Nobel Equal Weight Barclays Capital
03.03.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
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