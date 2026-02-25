DAX 25.308 +0,1%ESt50 6.159 +0,0%MSCI World 4.571 +0,1%Top 10 Crypto 8,6155 +0,1%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 56.452 -1,3%Euro 1,1800 +0,0%Öl 72,18 +1,8%Gold 5.177 -0,1%
Iberdrola SA Aktie

20,06 EUR +0,09 EUR +0,43 %
STU
18,27 CHF -0,09 CHF -0,46 %
BRX
Marktkap. 133,44 Mrd. EUR

KGV 19,63
WKN A0M46B

ISIN ES0144580Y14

Symbol IBDSF

Goldman Sachs Group Inc.

Iberdrola SA Neutral

10:51 Uhr
Iberdrola SA Neutral
Iberdrola SA
20,06 EUR 0,09 EUR 0,43%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Iberdrola mit einem unveränderten Kursziel von 20,50 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Alberto Gandolfi begründete dies am Freitag mit der Kursrally und geringem Restpotenzial. Andere Versorger wiesen ähnliche Wachstumsprofile auf, seien aber noch günstiger zu haben. Er verwies explizit auf Enel, SSE, Engie und Eon./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 05:59 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
20,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
20,00 €		 Abst. Kursziel*:
2,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,19%
Analyst Name:
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

10:51 Iberdrola SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 Iberdrola SA Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 Iberdrola SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 Iberdrola SA Equal Weight Barclays Capital
25.02.26 Iberdrola SA Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Iberdrola SA

finanzen.net Langfristige Anlage EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor einem Jahr abgeworfen EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Iberdrola auf 'Neutral' - Ziel bleibt 20,50 Euro
finanzen.net Iberdrola SA gewährte Anlegern Blick in die Bücher
dpa-afx Iberdrola steigert Gewinn dank starkem Netzgeschäft - Aktie fester
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren eingefahren
TraderFox Big Call Screening: Waste Management, Safran, Iberdrola, AXA
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Iberdrola SA-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Januar 2026: So schätzen Experten die Iberdrola SA-Aktie ein
reNEWS Iberdrola places €600m green hybrid bond
reNEWS Iberdrola profits increase on network growth
reNEWS Iberdrola exits French onshore portfolio
Zacks Are Utilities Stocks Lagging Iberdrola (IBDRY) This Year?
reNEWS Iberdrola advances NSW storage portfolio
reNEWS Iberdrola brings 269MW of solar online in Oregon
reNEWS Iberdrola, Norges JV hits 1.5GW of installed capacity
reNEWS Iberdrola exits Hungary with €171m sale
