Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 115,45 Mrd. EURKGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola von 19,50 auf 20,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi arbeitete am Freitag strukturelle Triebkräfte wie wachsenden Strombedarf in Europa und die US-Windkraft in seinen Schätzungen für den Versorger ein. Insgesamt sei von den Spaniern noch einiges zu erwarten, schrieb er./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:01 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
20,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,74 €
|Abst. Kursziel*:
15,59%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,53%
|
Analyst Name:
Alberto Gandolfi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,47 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Iberdrola SA
|10:06
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|21.07.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|28.06.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|05.07.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|28.04.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|11.12.25
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets