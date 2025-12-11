DAX 24.401 +0,4%ESt50 5.782 +0,5%MSCI World 4.451 +0,2%Top 10 Crypto 12,34 +1,6%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.681 -0,1%Euro 1,1730 -0,1%Öl 61,70 +0,2%Gold 4.317 +0,9%
Iberdrola SA Aktie

17,75 EUR +0,03 EUR +0,14 %
STU
16,52 CHF -0,03 CHF -0,21 %
BRX
Marktkap. 115,45 Mrd. EUR

KGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B

ISIN ES0144580Y14

Goldman Sachs Group Inc.

Iberdrola SA Buy

10:06 Uhr
Iberdrola SA Buy
Iberdrola SA
17,75 EUR 0,03 EUR 0,14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola von 19,50 auf 20,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi arbeitete am Freitag strukturelle Triebkräfte wie wachsenden Strombedarf in Europa und die US-Windkraft in seinen Schätzungen für den Versorger ein. Insgesamt sei von den Spaniern noch einiges zu erwarten, schrieb er./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:01 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
20,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,74 €		 Abst. Kursziel*:
15,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,53%
Analyst Name:
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,47 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

10:06 Iberdrola SA Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.12.25 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 Iberdrola SA Hold Jefferies & Company Inc.
04.12.25 Iberdrola SA Overweight Barclays Capital
24.11.25 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

