NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola nach Zahlen für 2025 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17,20 Euro belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Javier Garrido in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Ausblick des spanischen Versorgers sei "in Ordnung"./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:05 / GMT

